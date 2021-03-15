الرئيس الفلسطيني يصدر قرارًا بوقف مخصصات مؤسسة ياسر عرفات

أصدر الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن، اليوم الإثنين، قرارا يقضى بوقف مخصصات مؤسسة الشهيد ياسر عرفات.وجاء في نص الوثيقة المرسلة من مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني إلى وزارة المالية في حكومة رام الله، أنه سيتم وقف صرف أي مخصصات مالية أو نفقات تخص مؤسسة الشهيد ياسر عرفات، سواء بشكل مباشر أو عن طريق التحويل المالي للصندوق القومي الفلسطيني، وذلك بناء على تعليمات رئاسية واردة للصندوق.وختم الصندوق وثيقته بأنه تم وقف جميع الصرفيات الخاصة من طرفه اعتبارا من يوم 11 مارس.