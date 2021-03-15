هاكرز ينشرون معلومات شخصية لعملاء شركة إسرائيلية

قامت مجموعة قراصنة الإنترنت «بلاك شادو» بتنفيذ تهديداتها بتسريب معلومات شخصية عن زبائن لشركة "كي إل إس كابيتال" الإسرائيلية العاملة في مجال تمويل شراء السيارات.. حسبما أفادت به هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، اليوم.ومن بين ما تم تسريبه صور لبطاقات هوية وائتمان تابعة لبعض الزبائن.. وتطالب «بلاك شادو» بأن تدفع لها الشركة فدية بقيمة عشر عملات بيتكوين الرقمية، وإلا فإنها ستقوم بتسريب المزيد من المعلومات خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة.وتعقيباً، أعلنت "كي إل إس كابيتال" رفضها التفاوض مع جهات معادية لإسرائيل، مؤكدة أنه لا يعقل أن يتم تحويل أموال قد تستخدم لتمويل نشاطات إرهابية .وأوضحت أنها تواصل التحقيق في الحادثة بالتعاون مع الجهات المختصة، وذلك في مسعى للحد من الأضرار التي قد تلحق بزبائنها.