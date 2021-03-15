



رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لذوي الإعاقة





وفرت وزارة التضامن الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا )، يمكن من خلاله استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة التي تعد الوسيلة الوحيدة المتعمدة لحصولهم على كافة الخدمات التي تمنحها الدولة لهم وتساعدهم في صرف الأدوية وإجراء الكشوفات الطبية والفحوصات بالإضافة إلى التقديم وصرف المنح المالية التي تمنحها لهم الدولة وفقا لقانون حقوق الأشخاص أبرزها حق الحصول على سيارات مجهزة وفقا لحالتهم المرضية لتعويض الأعضاء التي بها عجز معفاة من الجمارك والضرائب ليتمكنوا من التكيف مع المجتمع حولهم.





خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة





يمكن لأصحاب الهمم استخراج بطاقة الخدمات إلكترونيا عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي بإتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط ( من هنا )





اختيار خدمة بطاقة الخدمات المتكاملة





كتابة الرقم القومي للشخص الراغب في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة





كتابة بيانات الراغب من ذوي الاحتياجات الخاصة في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة





تحديد موعد الكشف الطبي لفحص الحالة المرضية في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة من خلال رابط موقع المجالس الطبية المتخصصة ( من هنا)





تحميل التقرير الطبي عقب الحصول عليه في الخانة المخصصة له





الضغط على زر إرسال الطلب





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الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة





يمكن لأصحاب الاحتياجات الخاصة استخدام رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لذوي الإعاقة في تحميل الأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة وهي:-





صورة بطاقة الرقم القومي للشخص الراغب في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة





صورة شخصية حديثة ٥×٦





تقرير طبي مفصل عن الحالة المرضية بالتفصيل منذ بداية حتى تطور للحالة





حظى على أعلى نسبة مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة حيث أقبل على الرابط الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة لاستخراج البطاقات التي تمنحهم كافة الامتيازات الدولة لهم وفقا للقانون، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير الأوراق المطلوبة و خطوات الاستخراج الالكتروني عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.