رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لذوي الإعاقة

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:13 م
بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة
شيماء حسين
طباعة
رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لذوي الإعاقة حظى على أعلى نسبة مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة حيث أقبل على الرابط الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة لاستخراج البطاقات التي تمنحهم كافة الامتيازات الدولة لهم وفقا للقانون، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير الأوراق المطلوبة و خطوات الاستخراج الالكتروني عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لذوي الإعاقة


وفرت وزارة التضامن الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا)، يمكن من خلاله استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة التي تعد الوسيلة الوحيدة المتعمدة لحصولهم على كافة الخدمات التي تمنحها الدولة لهم وتساعدهم في صرف الأدوية وإجراء الكشوفات الطبية والفحوصات بالإضافة إلى التقديم وصرف المنح المالية التي تمنحها لهم الدولة وفقا لقانون حقوق الأشخاص أبرزها حق الحصول على سيارات مجهزة وفقا لحالتهم المرضية لتعويض الأعضاء التي بها عجز معفاة من الجمارك والضرائب ليتمكنوا من التكيف مع المجتمع حولهم.

خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة


يمكن لأصحاب الهمم استخراج بطاقة الخدمات إلكترونيا عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار خدمة بطاقة الخدمات المتكاملة 

كتابة الرقم القومي للشخص الراغب في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

كتابة بيانات الراغب من ذوي الاحتياجات الخاصة في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

تحديد موعد الكشف الطبي لفحص الحالة المرضية في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة من خلال رابط موقع المجالس الطبية المتخصصة ( من هنا)

تحميل التقرير الطبي عقب الحصول عليه في الخانة المخصصة له

الضغط على زر إرسال الطلب

اقرأ أيضاً


الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة


يمكن لأصحاب الاحتياجات الخاصة استخدام رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لذوي الإعاقة في تحميل الأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة وهي:-

صورة بطاقة الرقم القومي للشخص الراغب في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

صورة شخصية حديثة ٥×٦

تقرير طبي مفصل عن الحالة المرضية بالتفصيل منذ بداية حتى تطور للحالة

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

مصر بين أكبر 10 اقتصادات في العالم.. والمالية: ما تحقق خلال كورونا «فاق التوقعات»

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 15-3-2021

الصور

image description

محافظ أسيوط يسلم ماكينات تطريز لجمعيات أهلية تدرب وتؤهل الفتيات

image description

محافظ أسيوط يسلم ماكينات تطريز لجمعيات أهلية ضمن «حياة كريمة»

image description

تسليم 35 عقد تقنين جديد لأملاك الدولة بمركز القوصية

image description

صحة أسيوط: انطلاق حملة «حقك تنظمى» لتنظيم الأسرة بالقرى والمراكز

image description

مياه أسيوط: 760 مليون جنيه لتنفيذ توسعات بـ4 محطات مياه

الأكثر قراءة

مصر بين أكبر 10 اقتصادات في العالم.. والمالية: ما تحقق خلال كورونا «فاق التوقعات»

بدء تنفيذ المرحلة الثانية من أبراج مشروع «مثلث ماسبيرو»

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

باحثون: إصابة الناجين من إيبولا في غينيا سبب تفشي المرض مرة أخرى

وفاة دنماركية بجلطات بعد أخذ لقاح أسترازينيكا

أطباء العناية المركزة في ألمانيا يطالبون بالعودة إلى الإغلاق فورا

التطعيم ضد كورونا في إندونيسيا يواجه أكبر تحد

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
المزيد

الثقافة

«كفى» تكافح خطابات الكراهية بفن الكوميكس

الخميس.. حفل نتاج ورش الغناء والأصوات الذهبية في قصر بشتاك

صدور ترجمة كتاب «الجمعيات السرية والحركات الهدامة»

استراتيجية الأمن القومي بقصور الثقافة