الحرس الثوري الإيراني يكشف عن قاعدة صواريخ تحت الأرض

كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، عن قاعدة صواريخ تابعة للقوات البحرية تحت الأرض، تضم مجموعة كبيرة من الصواريخ كروز بمديات مختلفة.ووفقًا لوكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية، والتابعة للحرس الثوري الإيراني، فقد أشارت إلى أن "القاعدة مزودة بمعدات للحرب الإلكترونية، وأنها قادرة على إطلاق الصواريخ والألغام البحرية من الأعماق".وبدوره، قال قائد الحرس الثوري، اللواء حسين سلامي: "ما تضمه القاعدة الجديدة هو جزء بسيط من القدرات الكبيرة الواسعة الصاروخية للقوات البحرية في الحرس الثوري".كما أوضح سلامي، أن القوات البحرية في الحرس الثوري "تزود قواتها بمعدات الحرب الإلكترونية، سيمكنها من رصد الاتصالات الداخلية للعدو، وتتبع إشاراته المنطفئة".