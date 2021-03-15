حزب ميركل: خسائرنا «جرس استيقاظ»

قال مسؤول كبير في الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليومالاثنين، إن الخسائر الفادحة التي تكبدها حزبه في الانتخابات الإقليمية بولايتين ألمانيتين أمس الأحد يجب أن تكون بمثابة "جرس استيقاظ" قبل الانتخابات العامة المقررة الخريف المقبل.وقال خبير الشؤون الخارجية في الحزب، نوربرت روتجن، في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين إنه يتعين على الحزب أن يتحد لمواجهة غضب الناخبين من النكسات الوبائية وفضيحة صفقات الكمامات.وأضاف أن حزبه يجب أن يُثبت للجمهور بسرعة وبصورة موثوقة "أن التطعيم والاختبار جزء من استراتيجية الحزب لمكافحة الجائحة".