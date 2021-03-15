تشمل مقربين من «الأسد».. بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على سوريا

أعلنت بريطانيا، اليوم الإثنين، فرض عقوبات جديدة على سوريا تشمل مقربين من الرئيس بشار الأسد.وقال وزير الخارجية دومينيك راب، إنه تم فرض عقوبات على ستة من حلفاء الأسد بينهم وزير خارجيته فيصل المقداد ومستشارون مقربون.وبحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم»، فإن قائمة العقوبات شملت أيضا مستشارة الأسد لونا الشبل، والممول ياسر إبراهيم، ورجل الأعمال محمد براء القاطرجي، وقائد الحرس الجمهوري مالك علياء، والرائد في الجيش زيد صلاح.يذكر في أغسطس الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على مساعدين للرئيس السوري بشار الأسد، ومكتب الرئاسة السورية وحزب البعث السوري.وأكدت الخزانة الأمريكية حينها، فرض عقوبات على مساعد الرئيس السوري ياسر إبراهيم، إضافة إلى المستشارة الإعلامية للأسد لونا الشبل.وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من الأفراد بسوريا بينهم حافظ نجل رئيس النظام السوري بشار الأسد، و9 كيانات بموجب قانون قيصر، إلى جانب الفرقة الأولى بجيش النظام السوري وكيانات أخرى.