الصين تدعو أمريكا للنظر بموضوعية للعلاقات الثنائية

دعت الصين اليوم الاثنين، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى النظر إلى العلاقات الثنائية بينهما بطريقة موضوعية، وتعزيز التنمية الصحية لهذه العلاقات.جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على تصريح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بأنه يعزز "ردعا موثوقا به" ضد الصين قبل زيارته إلى اليابان وكوريا الجنوبية.وأكد جيان مجددا أن "الصين دائما بانية للسلام العالمي، ومساهم في التنمية العالمية، ومدافع عن النظام الدولي"، معتبرا أنه "في عصر العولمة، فإن تشكيل (تحالف) له أيديولوجيات من أجل استهداف دول محددة يقوض النظام الدولي ولن يسفر عن شيء".