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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يتابع الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:02 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لكافة مراحل تنفيذ المشروعات الجارية، وذلك طبقًا لبرامجها الزمنية مع مراعاة المواصفات القياسية لكل الأعمال الجاري تنفيذها بالخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020 – 2021.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، بحضور نائب المحافظ، لمناقشة الخطة الاستثمارية للمحافظة للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات، التي قد تبطئ نسب ومعدلات التنفيذ، والتنسيق مع الجهات المختصة للانتهاء من تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية، وذلك للنهوض بمستوى الخدمات المختلفة وتحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة، بالإضافة إلى مناقشة الاقتراحات الواردة من وزارة التخطيط بشأن خطة 2021 - 2022.

شدد المحافظ على ضرورة إنجاز الأعمال بالخطة الاستثمارية وتذليل كافة العقبات التي تعوق تنفيذها، ووضع حلول جذرية لها بالتنسيق مع الجهات والوزارات والجهات المعنية، وضرورة التعاون البناء بين جميع قطاعات المحافظة لإنجاز تلك الأعمال علي أرض الواقع، مؤكدًا علي ضرورة استغلال الموارد المتاحة الاستغلال الأمثل في إنجاز عدد من المشروعات الحيوية، والتي تخدم قطاع عريض من المواطنين، ومشددا أنه لا تسامح في تخاذل أي مسئول عن القيام بعمله، ومطالبا ببذل المزيد من الجهد والأمانة في العمل، ليتحقق النجاح بتكاتف الجميع.

كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع، النسب المستهدف تنفيذها وكذلك النسب الفعلية السابقة والحالية بالخطة الاستثمارية، والمتاح والمنصرف والباقي بالربع الثالث من الخطة الاستثمارية لعدد من القطاعات الخدمية، شملت مديرية التربية والتعليم، وهيئة الأبنية التعليمية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والري، والإسكان، مشددًا على سرعة الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية، للاستفادة من تلك الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

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