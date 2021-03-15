تباين أداء مؤشرات البورصة، في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق بنحو طفيف، فيما تراجع مؤشرا «إيجي إكس 70» و«إيجي إكس 100».وصعد المؤشر الرئيسي للسوق «إيجي إكس 30» بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 11290 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 2224 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 13840 نقطة، ونزل مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 4336 نقطة.فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 2190 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان»، بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 3201 نقطة.وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المجموعة المصرية العقارية، دايس للملابس الجاهزة، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة.كما أعلن رئيس البورصة المصرية، تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال اللجلسة الاستشكافية على دايس للملابس الجاهزة، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المجموعة المصرية العقارية.في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة الشركة المجموعة المصرية العقارية 20 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بنفس الشركة 91523 سهم، وباع مساهم رئيسي بذات الشركة 2.3 مليون سهم، كما باعت إدارة شركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف 42 ألف سهم، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركة مطاحنة ومخابز شمال القاهرة 2346 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة المجموعة المصرية العقارية 837.7 ألف سهم، كما اشترى مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 21 سهم.في سياق آخر قالت شركة جلاكسو سميثكلاين، إنه لا يوجد مبرر للموافقة على طلب اكديما بتمكينها من إجراء الفحص النافي للجهالة على الشركة بناءً على ما جاء في خطاب المساهم الرئيسي، والذي أفاد بأنه بعد انتهاء المفاوضات مع شركة حكمة، فأن المساهم الرئيسي في الوقت الحالي يركز جهوده في تحسين واستقرار أوضاع تشغيل الشركة وتوريد الأدوية ومنتجات العناية بالصحة للمرضى وكذلك يقوم بمراجعة خياراته الاستراتيجية بشأن استثماراته وأنه ليس على استعداد حاليًا لبيع حصته في الشركة.وفي سياق منفصل أعلنت شركة سبيد ميديكال، موافقة مجلس الإدارة على اعتماد دراسة القيمة العادلة لشركة مستشفى الصفوة الجديدة التخصصي والمعدة بواسطة المستشار المالي المستقل شركة سوليوشن للاستشارات المالية، واعتماد تقرير مراقب الحسابات والخاص بدراسة القيمة العادلة لسهم شركة مستشفى الصفوة الجديدة التخصصي.كما أعلنت شركة أرابيا انفستمنتس هولدنج، اجتماع مجلس الإدارة للموافقة بالإجماع على الاشتراك في زيادة رأس مال شركة يو اي فيناناس إحدى الشركات التابعة لشركة أرابيا بقيمة 20 مليون جنيه تبلغ نسبة أرابيا انفستمنتس هولدنج 99.99% من رأس مال الشركة، كما وافقت بالإجماع على دراسة الفرص الاستثمارية في قطاع السيارات مع تفصيل دراسة الحصول على توكيل إحدى الشركات المنتجة خلال التنفيذ.