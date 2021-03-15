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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ايران تطالب سوريين بضرورة إخلاء منازلهم خلال أسبوع

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:49 ص
قاطني الايراني في
قاطني الايراني في سوريا
منار أحمد
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن دوريات تابعة لما يسمى "الأمن العسكري" قاطني الايراني في سوريا، أنذرت نحو 50 منزلًا في مدينة البوكمال، بضرورة إخلائها خلال مدة زمنية أقصاها أسبوع واحد فقط.

حيث لا تزال تستمر إيران في انتهاكاتها في سوريا والعراق ومسعياها لتغيير التركيبة الديمغرافية في البلاد، حيث دائمًا تعمل على ترسيخ وجودها داخل الأراضي السورية، لاسيما ضمن المناطق الواقعة على الضفة الغربية لنهر الفرات بدءًا من الميادين، وصولًا إلى مدينة البوكمال الاستراتيجية عند الحدود السورية – العراقية.

وووفقًا لقناة العربية الاخبارية، تعود ملكية المنازل لأشخاص معارضين للنظام السوري ممن شاركوا في الحراك ضده في بدايات الثورة السورية في آذار 2011، وهُجروا من مدينة البوكمال بعد سيطرة تنظيم "داعش" عليها ومن ثم الإيرانيين.

كما جاء إنذار قاطني المنازل بطلب من ما يسمى "مكتب الأصدقاء" التابع بشكل مباشر للحرس الثوري الإيراني، والذي قام بدوره بإبلاغ قوات "الأمن العسكري" بتسليم البلاغات لقاطني المنازل التي ستصادر خلال الأسبوع القادم، حيث يقطن تلك المنازل أقرباء لأصحابها الأصليين.

أتت تلك الخطوات، بحسب المرصد، بعد أن استولت مجموعات مسلحة تابعة لميليشيا "أبو الفضل العباس" الموالية للحرس الثوري الإيراني السبت على محطة وقود القلعة الواقعة بمنطقة البلعوم على أطراف مدينة الميادين.

إلى ذلك جرت عملية الاستيلاء بأوامر مباشرة من قائد الميليشيا في المنطقة المدعو عدنان السعود أبوالعباس، حيث راجع أصحابها قائد الميليشيا، ليرد عليهم بأنه سيقوم باستئجارها منهم، وسيدفع لهم مبلغ مالي في وقت لاحق، دون أن يقوم بدفع ثمن الوقود الذي كان داخل المحطة لحظة استيلاء عناصره عليها.

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