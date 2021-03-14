الإحصاء: 53% زيادة فى صادرات الأحجار الكريمة والحلى للإمارات

قفزة جديدة سجلتها الصادرات المصرية من الأحجار الكريمة والحلى لدولة الإمارات والتي بلغت 2.1 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 1.3 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة 726.4 مليون دولار بنسبة 52.7% خلال عام، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن إجمالي صادرات مصر للإمارات بلغت 2.8 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 2.059 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها39.5%.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.