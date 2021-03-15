خطوات تسجيل الإقرار الضريبى 2021

كيفية تسجيل الإقرار الضريبي 2021

خطوات تسجيل الاقرار الضريبي

الأوراق المطلوبة للتسجيل الإقرار الضريبي





يبحث المصريون عن، خاصة بعد أن أطلقت مصلحة الضرائب منصة إلكترونية للتسهيل على المواطنين وإجراء جميع الخدمات من خلالها، في ظل ما يمر به العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة (كوفيد19-).1 - الدخول من خلال المنصة الإلكترونية التالية لمصلحة الضرائب وهي: www.eta.gov.eg.2 - إنشاء حساب مستخدم جديد، يقوم من خلاله كتابة جميع البيانات المتعلقة به.3 - القيام بعملية ربط حساب المستخدم ببيانات تسجيل ضريبي موجود.4 - إضافة وكلاء عن الممول.1 - اختيار اللغة وإدخال البيانات الرسمية التي تتضمن: -- الاسم الأول رباعي.- البريد الإلكتروني.- يجب جميع تلك البيانات تخص الممول أو الشركة.2 - إدخال اسم المستخدم.3 - كلمة المرور.4 - تأكيد كلمة المرور.1 - تفعيل الحساب على المنظومة بالرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني.2 - اضغط على رابط توثيق عنوان البريد الإلكتروني الموجود داخل الرسالة.3 - تأكيد تفعيل الحساب بإدخال رقم الهاتف الخاص بالممول.حددت مصلحة الضرائب العامة، عدد من الأوراق التي ينبغي ضرورة توفرها للتمكن من تقديم الإقرار الضريبي الإلكتروني، وهي: -1 - اسم الممول أو المكلف.2 - تقديم السجل الضريبى الموحد.3 - تقديم بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها.4 - إضافة إلى صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة الأصيلة.5 - بعد ذلك يقوم رئيس مصلحة الضرائب، بصدور قرارًا يتعلق بالطلب في مدة تتراوح ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء الأوراق.6 - يحق لك إضافة معلومات أخرى إذا تتطلب الأمر ذلك.