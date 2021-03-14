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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«المسماري»: عملياتنا هدفها منع الإرهاب من استغلال ليبيا لاستهداف دول الجوار

الأحد 14/مارس/2021 - 10:24 م
المسماري
المسماري
محمد عمر
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قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي، الأحد، إنهم ما زولوا يكافحون بؤر إرهابية مسلحة جاءت إلى ليبيا من دول مختلفة لتنفيذ أجندتها في بلادنا.

وأضاف الناطق باسم القوات المسلحة الليبية في تصريحات مساء اليوم لقناة "ليبيا الحدث"، أن الإرهاب ليس من السهل القضاء عليه بعملية أو اثنتين، وذلك تعليقا على إلقاء الجيش القبض على محمد ميلود محمد القيادي البارز بتنظيم داعش الإرهابي.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي أن العمليات النوعية للجيش تهدف لمنع استغلال أراضي ليبيا للهجوم على دول الجوار.

وأعلن الجيش الليبي، في وقت سابق اليوم القبض على القيادي بتنظيم داعش الإرهابي المدعو محمد ميلود محمد والمعروف باسم "أبوعمر"، عبر عملية عسكرية في مدينة أوباري جنوبي البلاد لملاحقة فلول التنظيم.

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