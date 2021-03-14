الجزائر ومالى تبحثان التعاون الثنائي

بحث عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، خلال لقائه، اليوم الأحد مع رئيس مالي باه انداو، الذي يقوم حاليا بزيارة صداقة وعمل إلى الجزائر، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وبحسب بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية، فإن اللقاء الذي عقد بالجزائر العاصمة أكد خلاله الجانبان روابط الأخوة والتعاون التي تجمع البلدين، واستعرضا آفاق تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات.وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد التقى في وقت سابق اليوم بنظيره المالي وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين.