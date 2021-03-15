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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مواعيد عرض مسلسل «فى يوم وليلة» وأحداث الحلقة 15

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:31 ص
مسلسل فى يوم وليلة
مسلسل فى يوم وليلة
محمد مجدي
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يعرض مسلسل «في يوم وليلة» للنجم أحمد رزق على قناة ON وحقق نجاحا كبيرا بسبب طبيعة العمل المعتمدة على التشويق، التي وصل لذروته خلال عرض الحلقة 15 التي عرضت السبت ولاقت نسب مشاهدة وردود أفعال كبيرة للغاية.

مواعيد عرض مسلسل في يوم وليلة 


يعرض مسلسل النجم أحمد رزق والذي يحمل اسم "في يوم وليلة" من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً والإعادة في تمام الساعة الثانية صباحًا، وعلى قناة ONDRAMA في تمام الساعة العاشرة مساءً والإعادة الساعة الخامسة صباحًا.

أحداث الحلقة 15 من مسلسل في يوم وليلة 

وشهدت الحلقة الـ15 من مسلسل في يوم وليلة عودة الفنانة أيتن عامر طليقة أحمد رزق لزوجها نضال الشافعى، بعد ما قام بأهداءها عمارة باسمها وسيارة جديدة، وغادرت منزل طليقها رزق هى وابنتها، وذهبت لفيلا زوجها الجديد نضال، وتوالت الأحداث أيضًا بخروج حسنى شتا من محبسه بعد ما اتهم بخطف ابنة أحمد رزق

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أحداث مسلسل في يوم وليلة 

وتدور أحداث مسلسل «في يوم وليلة» في إطار من الغموض والتشويق والإثارة على مدار 35 حلقة، ويظهر أحمد رزق بشخصية مهندس ديكور خلال أحداث المسلسل، وهو متزوج من الفنانة أيتن عامر، ولديه طفلة منها في عمر 12 عامًا، وتشهد الأحداث تطورات سريعة ومثيرة تتسبب في انفصال الزوجين، ويجسد الفنان صلاح عبدالله في المسلسل شخصية والد الفنان أحمد رزق.

المسلسل الذي يحمل اسم «في يوم وليلة» يضم كوكبة ونخبه من النجوم، هم أحمد رزق، وداليا مصطفى، وأيتن عامر، وسوسن بدر، وصلاح عبدالله، ونضال الشافعي، وولاء الشريف، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، وأحمد كرارة، وحسام فارس، وحسني شتا وآخرين، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن سيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم، وإخراج شيرين عادل.

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