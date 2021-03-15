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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 15-3-2021 فى البنوك المصرية

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:46 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين الموافق 15-3-2021، في مواجهة الجنيه المصري خلال فترة التداولات الصباحية، إذ بلغ متوسط سعر الدولار اليوم 15.73 جنيهًا، وسجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه 18.84 جنيهًا، كما سجل سعر الجنيه الاسترليني 22.24 جنيهًا، وذلك وفقًا لآخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.

أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك المصرية

نستعرض لكم فى هذا التقرير سعر تداول العملات الأجنية بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم

أظهرت مستويات سعر صرف العملة الامريكية اليوم تراجعًا في قطاع كبير من البنوك خلال الفترة الصباحية، ليسجل في بنك الاستثمار العربي للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63، وفي بنك قطر الوطني الاهلي سجل للشراء 15.75 جنيه وللبيع15.65، وفي بنك اتش اس بي سي فبلغ سعر الدولار أمام الجنيه اليوم للشراء 15.75 جنيه وللبيع 15.65.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم

كما حققت شاشات تداول مستويات سعر الجنيه الإسترليني ارتفاعه أمام الجنيه اليوم، ليسجل داخل البنك الأهلي الكويتي للشراء 22.01 جنيه وللبيع 21.60، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 22.02 جنيه وللبيع 21.66، وفي المصرف المتحد سجلت العملة الاسترلينية اليوم للشراء 21.96 جنيه وللبيع 21.22.

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استقرار سعر اليورو اليوم أمام الجنيه

وعلى مستوى سعر تداول عملة الصرف الاوروبية، فأظهرت مستويات سعر اليورو اليوم، استقرار اليورو داخل البنك التجاري الدولي لتسجل للشراء 18.83 جنيه وللبيع 18.62، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.82 جنيه وللبيع 18.63، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.84 جنيه وللبيع 18.65.

سعر الدولار الأسترليني

وحقق سعر صرف الدولار الأستراليني اليوم الإثنين، داخل بنك مصر استقرارًا ليسجل للشراء 12.27 جنيه وللبيع 12.11، وفي بنك الكويت الوطني ارتفع الدولار الأستراليني عند مستوي 12.26 جنيه وللبيع 12.07، كما ارتفع في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 12.28 جنيه وللبيع 11.46.

الفرنك السويسري اليوم

كما شهدت العملة السويسرية اليوم استقرارًا امام الجنيه المصري لتسجل للشراء داخل بنك مصر 17.04 جنيه وللبيع 16.78، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل لشراء 17.02 جنيه وللبيع 16.80، في بنك بلوم مصر بلغ سعر الفرنك السويسري للشراء 17.01 جنيه وللبيع 16.84.

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