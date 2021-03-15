أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 15-3-2021 فى البنوك المصرية
الإثنين 15/مارس/2021 - 04:46 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين الموافق 15-3-2021، في مواجهة الجنيه المصري خلال فترة التداولات الصباحية، إذ بلغ متوسط سعر الدولار اليوم 15.73 جنيهًا، وسجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه 18.84 جنيهًا، كما سجل سعر الجنيه الاسترليني 22.24 جنيهًا، وذلك وفقًا لآخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.
أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك المصرية
نستعرض لكم فى هذا التقرير سعر تداول العملات الأجنية بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
سعر الدولار اليومأظهرت مستويات سعر صرف العملة الامريكية اليوم تراجعًا في قطاع كبير من البنوك خلال الفترة الصباحية، ليسجل في بنك الاستثمار العربي للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63، وفي بنك قطر الوطني الاهلي سجل للشراء 15.75 جنيه وللبيع15.65، وفي بنك اتش اس بي سي فبلغ سعر الدولار أمام الجنيه اليوم للشراء 15.75 جنيه وللبيع 15.65.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليومكما حققت شاشات تداول مستويات سعر الجنيه الإسترليني ارتفاعه أمام الجنيه اليوم، ليسجل داخل البنك الأهلي الكويتي للشراء 22.01 جنيه وللبيع 21.60، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 22.02 جنيه وللبيع 21.66، وفي المصرف المتحد سجلت العملة الاسترلينية اليوم للشراء 21.96 جنيه وللبيع 21.22.
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