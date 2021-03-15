أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 15-3-2021 فى البنوك المصرية

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استقرار سعر اليورو اليوم أمام الجنيه

سعر الدولار الأسترليني

الفرنك السويسري اليوم

وعلى مستوى سعر تداول عملة الصرف الاوروبية، فأظهرت مستويات سعر اليورو اليوم، استقرار اليورو داخل البنك التجاري الدولي لتسجل للشراء 18.83 جنيه وللبيع 18.62، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.82 جنيه وللبيع 18.63، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.84 جنيه وللبيع 18.65.وحقق سعر صرف الدولار الأستراليني اليوم الإثنين، داخل بنك مصر استقرارًا ليسجل للشراء 12.27 جنيه وللبيع 12.11، وفي بنك الكويت الوطني ارتفع الدولار الأستراليني عند مستوي 12.26 جنيه وللبيع 12.07، كما ارتفع في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 12.28 جنيه وللبيع 11.46.كما شهدت العملة السويسرية اليوم استقرارًا امام الجنيه المصري لتسجل للشراء داخل بنك مصر 17.04 جنيه وللبيع 16.78، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل لشراء 17.02 جنيه وللبيع 16.80، في بنك بلوم مصر بلغ سعر الفرنك السويسري للشراء 17.01 جنيه وللبيع 16.84.