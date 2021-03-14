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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

سلسلة لقاءات للكنيسة القبطية بالكويت عبر زووم لمحاربة كورونا

الأحد 14/مارس/2021 - 07:53 م
لقاءات للكنيسة القبطية
لقاءات للكنيسة القبطية
جرجس صفوت
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قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك: إن خدام كاتدرائية العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالكويت، نظموا اجتماع مدارس الأحد والأسرة عبر تطبيق زووم.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ذلك لمواجهة تداعيات كورونا والحفاظ على سلامة الجميع.

يذكر أن الأب إنجيلوس مسعود، راعي كاتدرائية العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالكويت، ترأس صلاة الذبيحة الإلهية للاحتفال بأحد الرفاع، وكانت العظة عن "الصلاة والصوم"، بحضور شعب الكاتدرائية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع.

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