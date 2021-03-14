كيف يخدم «الأورجانيك» الصادرات الزراعية المصرية؟.. خبراء يوضحون

بدأت وزارة الزراعة ممثلة في معهد وقاية النبات في وضع خطة مستقبلية للاعتماد على الزراعة "الأورجانيك" دون أسمدة ومبيدات للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض وزيادة الصادرات الزراعية للخارج وحماية الإنتاج للسوق المحلية، والتوجيه نحو المكافحة الحيوية باستخدام الكائنات الحية الدقيقة الطبيعية والمحسنة وراثيا في المكافحة.وفي هذا الصدد خبراء يوضحون لـ"الدستور" كيف يخدم هذا التوجه الميزان التجاري الزراعي وكيف يسهم في فتح أسواق خارجية للمنتجات العضوية المصرية.• زيادة الصادرات الزراعية وزيادة العملة الصعبةقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الزراعة العضوية ليها قيمة مرتفعة خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يهتم بالمنتجات العضوية، والزراعة العضوية تحتاج إلى جدية في الاهتمام، مضيفًا أن الزراعة العضوية حل مهم جدا وكلما تم التوسع في الزراعة العضوية كلما تم زيادة الصادرات الزراعية وكذلك يحقق زيادة في العملة الصعبة.وأوضح أن الزراعة العضوية آثارها على الصحة العامة والصحة النباتية والبيئة، والاتحاد الأوروبي في سنة ٢٠١٩ أنه لن يستورد منتجات عضوية من أي دولة ما لم يك لديها قانون للزراعة العضوية، لذا اتجهت وزارة الزراعة لإصدار هذا القانون وصدر برقم 12 لسنة 2020 وهو ما يفتح مجال للتصدير للمنتجات الزراعية العضوية المصرية.وأشار صيام إلى أن أسعار الزراعة العضوية أكثر من الزراعات التي يتم فيها استخدام الأسمدة ومبيدات كيماوية، لذا تلعب دوري نوعي مزدوج حيث توفر سوق نوعي يستجيب لطلب المستهلك من المنتجات العضوية في مصر وفي العالم وتساهم في الحفاظ على البيئة.وتابع: تضيف الزراعة العضوية بُعد أخر وهو المتعلق بالمحيط البيئي أي ليس انتاج الغذاء الصحي فقط بل أيضًا المحيط البيئي له نفس الأهمية في إطارها، بحيث يكون المنتج مطابق للمواصفات القياسية.وأشار صيام إلى أن الزراعة العضوية ذات جدوى اقتصادية على المدى الطويل، وهناك قواعد ومعايير تم وضعها للالتزام بالزراعة العضوية منها إنتاج منتجات غذائية صحية عضوية ذات قيمة غذائية عالية، والحفاظ على خصوبة التربة واستخدام الموارد الطبيعية المتجددة في الزراعة وتشجيع وتحفيز النشاط البيولوجي وتجنب التلوث عن العمليات الزراعية ومراعاة البعد الاجتماعي وهو ما يميز الزراعة العضوية.وذكر أن الزراعة العضوية تستخدم مبيدات وأسمدة عضوية طبيعية المنشأ ذات قدرة كبيرة للحفاظ على المحاصيل وقيادتها على المدى الطويل مع الحفاظ على خصوبة التربة.• الأورجانيك مطلوب في السوق الأوروبيقال الدكتور يحيى متولي، أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث، إن السوق الأوروبي حاليا أصبحت تفضل الأورجانيك في كافة منتجاتها، والسوق الأوربي افضل الأسواق لنا والعربي كذلك ويفضل المنتجات الأورجانيك لعدم وجود بها كيماويات ولا مبيدات، وإذا أرادت مصر أن تزيد من نسبة صادراتها الزراعية يجب أن نتجه للزراعة الحيوية أو الطبيعية والعضوية ما يجذب الأسواق الخارجية للمنتجات المصرية وتطلبها.وأوضح متولي أنه على سبيل المثال محصول العنب يعتبر هام جدا وواعد لأنه ينتج في أوقات مختلفة عن الدول المنتجة الأخرى له، لذا الاهتمام به وزراعته بالطرق الحيوية والعضوية سيكون سوقه اكبر وأكثر ربحية.ويساعد المحاصيل العضوية أو الأورجانيك في ارتفاع صادرات مصر الزراعية الكمية والقيمية والنوعية بحيث تزداد كميات الصادرات وارتفاع أسعارها وتحقق قيمة مرتفعة، وهو ما تتجه إليه كافة الدول وشركات الزراعة الحديثة، بحيث لا نسمح في وقت من الأوقات برفض صادراتنا الزراعية المصرية لأنها ليست وفقا للمعايير الدولية للجودة والطبيعية، لذا لابد أن نبحث عن زيادة الصادرات الزراعية المصرية من خلال تحسين نوعية المنتج.