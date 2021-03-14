المشير حفتر يصدر تعليمات جديدة بشأن فرض الأمن فى بنغازى

أصدر القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، تعليماته بسداد قيمة إتمام إجراءات اللوحات المعدنية والكتيبات الخاصة بمواطنين في بنغازي خلال شهر واحد، إضافةً إلى عدد من الإجراءات التي تؤمن منع التجاوزات القانونية داخل المدينة وجميع المناطق التي تؤمنها القوات المسلحة.وأوضح بيان صادر عن شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، عبر "فيسبوك"، أن تلك التعليمات تأتي سعيًا من المشير خليفة حفتر لدعم الإجراءات الأمنية.وأشار البيان، إلى أن المشير حفتر كما أمر كذلك، بضرورة إلزام جميع الوحدات العسكرية بطلاء آلياتها باللون المخصص للجيش، إضافةً إلى ضرورة إلصاق شعار الوحدة التابعة لها، على أن تكون حركة كل الآليات العسكرية وفق الضوابط المتبعة بالقوات المسلحة العربية الليبية.كما شدد المشير خليفة حفتر على ضرورة أن تكون أي إجراءات قبض تابعة للنيابة العسكرية بالأمن الظاهر وحسب الإجراءات القانونية وكل من يخالف هذه الأمور سيعرض نفسه للمحاسبة والمحاكمة.