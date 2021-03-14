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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 3 أشخاص في انقلاب «تروسيكل» بالمنصورة

الأحد 14/مارس/2021 - 06:22 م
انقلاب تروسيكل
انقلاب تروسيكل
عمرو الحوتى
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أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بكسور وكدمات متفرقة جراء انقلاب "تروسيكل" بمنطقة جديلة في المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة من مستشفى المنصورة الدولي بوصول محمود حسن محمد حسانين، ٥٣ عامًا، عامل، مصابًا باشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ واشتباه بكسر بالحوض ونزيف بالبطن، وزوجته هويدا مهران حسانين، ٤٥ عامًا، ربة منزل مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم  ونجلتيها "شهد محمود حسن محمد ١٥ عامًا، طالبة مصابة بسحجات وكدمات بالوجه (ادعاء حادث طريق) وشيماء محمود حسن محمد، ۲۰ عامًا، حاصلة على معهد تمريض لا يوجد بها إصابات، ويقيمون بندر طلخا.

بانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال من الثانية حتى الرابعة قررن أنه حال استقلالهن "تروسيكل" قيادة الأول وسيرهم بمنطقة "جديلة دائرة القسم اختل مقود القيادة بيد الأول؛ ما أدى إلى انحرافه وانقلابه به على جانب الطريق وحدوث إصابتهم ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٦٧١ لسنة ٢٠٢١ جنح قسم ثان المنصورة، وجار استكمال الفحص والعرض علي النيابة العامة.

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