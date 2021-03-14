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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«شكري» تعليقا على ملف حقوق الإنسان: ليس لدينا ما نخفيه أو نخشاه

الأحد 14/مارس/2021 - 04:31 م
سامح شكري
سامح شكري
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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قال وزير الخارجية سامح شكري: نتطلع لاستمرار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقال خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن مصر تتفاعل مع كافة الشركاء الدوليين والإقليميين ووفقا لسياسة التوازن في العلاقات المبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول.

وقال وزير الخارجية " السياسة الخارجية متزنة تراعي التوازنات الإقليمية والدولية وهي ليست في مواجهة أي طرف وإنما تقوم على التوازن وأضاف: "هناك صعوبات خاصة في ظل التطورات والاستقطاب الحادث في الساحة الدولية".

وتابع وزير الخارجية: "لا شك أن الأعباء الكثيرة ولكننا نتمسك بالمبدأ طالما يسهل السير في الطرق الوعرة بالشكل الذي يحقق عائد مباشر وإيجابي على المواطن المصري".

و حول القضية الفلسطينية قال سامح شكري وزير الخارجية " هناك جهود كبيرة تبذل لاستكمال العملية السلمية مع الشركاء الدوليين والمشاركين في مسار تحقيق السلام بالقدر الذي يساهم بناء الثقة والاطمئنان وأضاف: " نعمل لصالح السلام والاستقرار كي تنعم المنطقة بشكل كامل من عوائد السلام".

و قال شكري: "الفترة الماضية شهدت جمود في العملية السلمية وتم الآن إقرار الاستحقاقات الانتخابية ونحن على مشارف انتخابات فلسطينية طال انتظارها نحو إقامة مؤسسات بانتخابات ديمقراطية".

وعن الدور الأمريكي في المنطقة قال شكري: "ومع حداثة الإدارة الاميركية الحالية نقول إن امريكا دائما لها دور مؤثر في عملية السلام ولا شك أن العالم والولايات المتحدة تاثرت بالوباء ومع حداثة الإدارة هناك أولويات تتعلق بالتحديات ثم القضايا الدولية التي لها تاريخ رعاية هذه القضية".

وقال شكري: " هناك أهمية نوليها للاعتبار السياسي والإنساني للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة التي حرم منها وحقوق الإنسان الفلسطيني يجب أن تكون مقدمة الأولويات".

وقال وزير الخارجية: "علاقات مصر والأشقاء العرب تشهد تميزا كبيرا بما يحقق الأمن القومي المصري والعربي ومنطقة الخليج ركيزة للأمن القومي المصري وهي علاقات مبنية أسس وقواعد راسخة تقوم على التاريخ المشترك والمستقبل المشترك والثقافة المشتركة والتكامل والتعاون وتوفير فرص للتقدم والازدهار لشعوبنا جميعا".

وأضاف: "هناك علاقات استيراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وروسيا والصين الشعبية ويربط بينهم رباط قوى في إطار التعاون الإقليمي بين دول صاحبة حضارة وتاريخ ولها دور ريادي في المنطقة".

وقال إن العلاقات تقوم على الارتباط الوثيق بين الدول والمصلحة المشتركة والتوجه نحو التعاون بدلا من الصراع وأضاف: ومصر تنمي علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي ويرى الشركاء الأوروبيون جهود مصر التنموية والإصلاحية. واستطرد " وتأتي جائحة كورونا وآثارها ومصر حرصت على مساعدة الأشقاء في افريقيا والتعاون احتواء الجائحة والتعامل التحدي التعامل مع معهم لتخفيف اثار الجائحة والدولة تقوم بسياسات رشيدة مع استمرار الاصلاح الاقتصادي ورفع معدلات النمو".

◄ ملف حقوق الإنسان

وحول قضية حقوق الإنسان قال شكري: " مصر تهتم بهذا الملف بمفهومه الشامل ومصر اول المستفيدين من الاصلاح الاقتصادي والاجماعي وجهود كثيرة تبذلها الدولة بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الانسان.

وأضاف شكري: " مصر تستمر في خارطة الطريق الرامية لتجاوز اي سلبيات وتمنح المواطن حقوقه في إطار خصوصيات المجتمع ومراعاة كافة الاعتبارات والعمل على تحقيق الاستحقاقات المؤكدة والعمل مستمر تقوم به كافة مؤسسات الدولة.

وأكد: "ندير الحوار في هذا الحوار بشفافية وليس لدينا ما نخاف منه أو نخفيه وقمنا باستحقاقات انتخابية وأصدرنا تشريعات هامة والتمثيل النسائي في المجالس النيابية يتجاوز ٢٥ ٪؜ وهذه النسبة لم تتحقق في كثير من الدول المتقدمة والشركاء يغفلون الكثير من الايجابيات".

واختتم شكري حديثه: "المنظمات النشطة في هذا الملف تركز على السلبيات دون النظر للصورة في مجملها ولا يمكن ان نقول اننا نحقق تقدم في مجالات بعينها ونغفل اخرى ليس لدينا ما نخشاه وليس لدينا ما نخفيه".

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