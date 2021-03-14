رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عودة المعارض والمهرجانات والأنشطة الثقافية والفنية بالأماكن المفتوحة

الأحد 14/مارس/2021 - 04:31 م
مدبولي
مدبولي
جمال عاشور
طباعة
وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على طلب الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، باستثناء إقامة معارض الكتاب والمهرجانات والعروض المسرحية في الساحات والمناطق المفتوحة بنسبة حضور 50% من الطاقة الاستيعابية، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وكل الجهات المعنية.

وقدمت وزيرة الثقافة الشكر لدولة رئيس الوزراء، وقالت إن إقامة هذه الفعاليات في الأماكن المفتوحة يساهم بشكل كبير في صناعة الثقافة والفنون ويدعم الكتاب والنشر، كما يخلق فرصا جيدة لتسويق المنتج الثقافي والفني والوصول بهما إلى مختلف ربوع الوطن تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية.

وأشارت إلى أن عودة المهرجانات تساعد على التواصل مع العالم بالقوة الناعمة، وخاصة مع الأشقاء من القارة الإفريقية، كما وجهت "عبد الدايم" إلى جميع قطاعات الوزارة واللجنة العليا للمهرجانات بالتشديد على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة على إرادة الدولة في عودة الحياة إلى طبيعتها، مما يبرز قيمة القوة الناعمة كأحد المحاور الاستراتيجية للتنمية المستدامة.

موضوعات متعلقة

30 مارس.. أولى جلسات محاكمة المتهم بالتحرش بطفلة المعادى

حريق هائل فى أحد المبانى السكنية بالنهضة (فيديو)

قرار جمهورى بشأن بعض التعيينات والتنقلات فى الوظائف القضائية

«5 أشخاص اقتحموا شقتها».. تفاصيل مصرع سيدة السلام

الصور

image description

استكمال خطة الرصف وتوصيل الصرف الصحى بمركز القوصية

image description

محافظ أسيوط ووكيل الصحة يناقشان توزيع لقاح كورونا بالمراكز الصحية

image description

قرار جمهورى بتجديد تعيين «نوبى» عميدًا لهندسة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعقد اجتماعها الأول لمجلس إدارة مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة

image description

حقوق الإنسان بأسيوط تنظم ندوة لتكريم المرأة

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بشأن بعض التعيينات والتنقلات فى الوظائف القضائية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

زوجة شاكر عبدالحميد تكشف لـ«الدستور» تطورات حالته الصحية

«الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

موعد بداية فصل الربيع 2021 في مصر

تردد قناة MBC2 المفتوحة الجديدة 2021

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

وفاة أسطورة الملاكمة مارفيلوس مارفن هاجلر

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
المزيد

الثقافة

عودة المعارض والمهرجانات والأنشطة الثقافية والفنية بالأماكن المفتوحة

البابا تواضروس يرسل خطاب شكر لهيئة قصور الثقافة لإصدار مطوية «اعرف بلدك»

«الأعلى للثقافة» ينظم مؤتمر «ثروت عكاشة.. فارس الثقافة المصرية»

وزيرة الثقافة ناعية رئيس أتيليه الإسكندرية: جمع بين العلم والإبداع