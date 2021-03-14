يوسف الشريف ينتهى من نصف مشاهد «كوفيد 25»

يصور الفنان يوسف الشريف مشاهد مسلسله "كوفيد 25" على قدم وساق، والمقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل.وعلم "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل أن صناع المسلسل كثفوا ساعات التصوير خلال الفترة الماضية مما جعلهم ينتهون من معظم مشاهد العمل التي تقدر بـ50%، مشيرًا إلى أن المسلسل مفاجأة لجمهور يوسف الشريف الذين اعتادوا على مسلسلاته المشوقة التي تنتمي لنوعية الداما التراجيدية المثيرة.مسلسل "كوفيد 25" فكرة وسيناريو وحوار إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة يوسف الشريف، راندا البحيري، أيتن عامر، أحمد صلاح حسني، إدوارد، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبدالرحيم حسن، ديانا هشام، ميرنا نورالدين، صفاء الطوخي، وغيرهم من الفنانين.