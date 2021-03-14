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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تردد قناة MBC2 المفتوحة الجديدة 2021

الأحد 14/مارس/2021 - 03:56 م
MBC2
MBC2
نعمات مدحت
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تصدر تردد قناة MBC2 المفتوحة الجديدة 2021، محركات البحث خلال هذه الساعات، حيث تزايدت عمليات البحث عنه، بعد أن أعلنت مجموعة قنوات MBC عن التردد الجديد لقناة MBC2 ، منذ بداية تغيير الترددات الجديدة منذ بداية العام الميلادي الجديد، حيث تعد قناة Mbc2 من أفضل القنوات العربية الناقلة لكافة المسلسلات الأجنبية كافة مترجمة بجودة HD بدون تشويش.
 
"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة التردد الجديد لمجموعة MBC2 المفتوحة الجديدة.

تردد قناة MBC2 المفتوحة الجديدة 2021

ويستطيع المواطن أن يضبط  قناة MBC2 على القمر الصناعي نايل سات حيث جاءت كالتالي: التردد: 11470، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: عمودي، ومعدل تصحيح الخطًا: 5/6، الجودة: HD

تردد قناة MBC2 على القمر الصناعي عرب سات

كما يمكن للمشاهد أن يرى ما تبثه القناة أيضا، على القمر الصناعي: نايل سات، والتي جاء ترددها كالتالي: التردد: 11470، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: عمودي، معدل تصحيح الخطأ: 5/6، الجودة: HD.

قبل رمضان 2021 | فضائل شهر شعبان مكتوب

نبذة تعريفية عن قناة MBC2 

اطلقت قناة إم بس سي MBC2، منذ 18 عامًا، حيث كانت مخصصة لتقديم الأفلام، وتطورت بعد ذلك حيث قامت بتقديم مجموعة من النشرات الإخبارية باللغة الإنجليزية، ثم تخصصت في تقديم الأفلام الحديثة، وحققت القناة  نسبة مشاهدة عالية في السنوات الأخيرة.

وتقوم قناة MBC2 ببث باقة متميزة من الأفلام الأجنبية في الأكشن والدراما، هذه الأيام، واختارت القناة نجمة الشهر الفنانة Amy Adams لعرض أفلامها، وتقدم عددًا من البرامج منها Action Zone وFashion Forward وMaking The Movies، Scoop with Raya ، وتشهد القناة إقبالا كبيرًا خلال هذه الأيام، حيث يجلس العديد من المواطنين في المنازل بسبب أزمة كورونا المستجدة، ويتابعون كل ما هو جديد على القناة.

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