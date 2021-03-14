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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

زوجة شاكر عبدالحميد تكشف لـ«الدستور» تطورات حالته الصحية

الأحد 14/مارس/2021 - 01:23 م
وزير الثقافة الأسبق
وزير الثقافة الأسبق شاكر عبدالحميد
جمال عاشور
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قالت الدكتورة ميرفت مرسي، زوجة الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق، الذي أصيب مؤخرًا بفيروس كورونا المستجد، إن حالته الصحية في الوقت الحالي مستقرة، متمنية أن تظل هكذا حتى تمر مرحلة الخطر.

وأضافت «مرسي»، في تصريحاتها لـ«الدستور»، أن «زوجها يخضع في الوقت الحالي للعلاج داخل أحد المستشفيات، لتلقيه جلسات تنفس، ومتابعة حالته بشكل دقيق من قبل الأطباء»، مناشدة محبيه الدعاء له للمرور من هذه المحنة والتعافي من الفيروس.

وكانت الدكتور شاكر عبدالحميد، وزير الثقافة الأسبق، قد أصيب بفيروس كورونا المستجد خلال اليومين الماضيين، وانهال عدد كبير من الكتاب والمبدعين بالدعاء عبر صفحاتهم الشخصية على فيسبوك، مؤكدين أن المفكر الكبير شاكر عبدالحميد يعد علامة بارزة في الثقافة المصرية، وساهم في تحقيق العديد من الإنجازات الفكرية على مستوى الساحة الإبداعية من خلال كتابته المتنوعة.

شاكر عبدالحميد، تولى منصب وزير الثقافة في 2011 في حكومة الدكتور كمال الجنزوري، كما يعمل أستاذًا لعلم نفس الإبداع في «أكاديمية الفنون» بمصر، وعمل سابقًا نائبًا لرئيس الأكاديمية في الفترة 2003- 2005، وشغل سابقًا منصب عميد «المعهد العالي للنقد الفني» في «أكاديمية الفنون» بمصر، وهو متخصص في دراسات الإبداع الفني والتذوق الفني لدى الأطفال والكبار، وله مساهمات في النقد الأدبي والتشكيلي أيضًا.

وعمل أستاذًا بجامعة الخليج العربي- مملكة البحرين «كلية الدراسات العليا، مديرًا لبرنامج تربية الموهوبين»، ومن الجوائز التي حصل عليها: «جائزة شومان للعلماء العرب الشبان في العلوم الإنسانية»، التي تقدمها «مؤسسة عبدالحميد شومان» بالمملكة الأردنية الهاشمية عام 1990، و«جائزة الدولة للتفوُّق في العلوم الاجتماعية»- مصر 2003.

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