أحمد عمر هاشم: نُجدد محبتنا لرسول الله في ذكرى الإسراء والمعراج

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس اللجنة العلمية بالطرق الصوفية، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: إن «الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، نابعة من محبتنا للنبى صلى الله عليه وسلم، فمن يحبه صلى الله عليه وسلم، يحتفى به ويتذكره دائما، وليس عيبًا أن نحتفى بهذه الذكرى العطرة التى أسرى فيها المولى سبحانه وتعالى بالنبى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى».وأوضح «هاشم» في تصريحات له، أن «الطرق الصوفية، شديدة الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك لاتترك مناسبة إلا وتحتفى بها لانها تعلم جيدًا أن محبة المولى سبحانه وتعالى لا تكون إلا من خلال محبة رسول الله لذلك فأهل التصوف يعرفون قدر النبى صلى الله عليه وسلم، وفي ذكرى الإسراء والمعراج نجدد عهدنا ومحبتنا لرسولنا الكريم».