ضبط 13 «توكتوك» مخالفًا وتغريم 15 مواطنًا دون كمامة فى الشرقية

شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالشرقية، حملات ميدانية لمتابعة التزام أصحاب التكاتك بخطوط السير بشوارع المدينة، أسفرت عن ضبط 13 "توكتوك" مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.وفي سياق متصل، قامت الحملة بمفاجأة المواقف العمومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وغرمت 15 مواطنا غير ملتزمين بارتداء الكمامة الواقية حرصًا على سلامتهم من مخاطر فيروس كورونا.وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن حملاتها المفاجئة لضبط غير المتلزمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.