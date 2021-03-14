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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انتظام الدراسة في أول أيام الترم الثاني بمدارس القاهرة

الأحد 14/مارس/2021 - 12:30 م
مدرسة
مدرسة
نورهان عبدالرحمن
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أكد محمد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم - مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تكثيف المتابعات والاطمئنان على سير اليوم الدراسي والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والحرص الشديد أثناء دخول الطلبة المدرسة والانصراف منها وعدم التزاحم والتكدس.

وأضاف مدير المديرية، بالتزام الطلبة وجيع العاملين بالمدارس بارتداء الكمامات واستخدام معقمات اليد، بالإضافة إلى تطهير الأراضي باستمرار بمطهرات الأرض.

واستقلبت 60 ألف مدرسة، 23 مليون طالب وطالبة في مختلف الصفوف الدراسية بالمديريات التعليمية بجميع أنحاء الجمهورية، لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 20202021، مع التشديد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا، والتي من أبرزها ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد وقياس درجات حرارة الطلاب.

وشكلت وزارة التربية والتعليم غرفة العمليات المركزية بالوزارة للتواصل مستمر مع جميع غرف العمليات الموجودة بمختلف المديريات والإدارات التعليمية الموجودة على مستوى الجمهورية، لمتابعة سير الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في المدارس وفقا لجداول الحضور المعلنة.

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