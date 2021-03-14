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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طرق ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة (إنفوجراف)

الأحد 14/مارس/2021 - 12:41 م
ارتداء الكمامة
ارتداء الكمامة
فاتن خديوى - سارة سعودى
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حددت وزارة الصحة والسكان إرشادات ارتداء الكمامة بطريقة آمنة للوقاية من فيروس كورونا، مشيرة إلى ضرورة غسيل الأيدي لمدة لا تقل عن 20 ثانية قبل وبعد ارتداء الكمامة.

ونصحت الوزارة بضرورة الحرص على عدم لمس الجهة الأمامية من الكمامة، وعدم نزع الكمامة للتحدث مع الآخرين، والتأكد من أن الكمامة تغطي الأنف والفم جيدًا.

وحذرت الوزارة من إعادة استخدام الكمامة ذات الاستعمال الواحد مرة أخرى، والتخلص من الكمامة بعد استخدامها في سلة مهملات مغلقة.
طرق ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة (إنفوجراف)
طرق ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة (إنفوجراف)

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