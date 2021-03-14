طرق ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة (إنفوجراف)

حددت وزارة الصحة والسكان إرشادات ارتداء الكمامة بطريقة آمنة للوقاية من فيروس كورونا، مشيرة إلى ضرورة غسيل الأيدي لمدة لا تقل عن 20 ثانية قبل وبعد ارتداء الكمامة.ونصحت الوزارة بضرورة الحرص على عدم لمس الجهة الأمامية من الكمامة، وعدم نزع الكمامة للتحدث مع الآخرين، والتأكد من أن الكمامة تغطي الأنف والفم جيدًا.وحذرت الوزارة من إعادة استخدام الكمامة ذات الاستعمال الواحد مرة أخرى، والتخلص من الكمامة بعد استخدامها في سلة مهملات مغلقة.