حقيقة الوقفة الاحتجاجية في البصارطة: مشاجرة بين شخصين

نفى مصدر أمني ما نشره أحد المواقع الإخبارية بشأن صورة لمجموعة من الأشخاص تحت عنوان «وقفة احتجاجية لأهالي البصارطة» بسبب تجارة المواد المخدرة.وأكّد المصدر الأمني أن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشاجرة بمدخل قرية «البصارطة» بدمياط، بين شخصين، مقيمان بذات الناحية لوجود خلافات بينهما، وتجمع عدد من الأشخاص لفض المشاجرة، وجار تكثيف الجهود لضبط طرفي المشاجرة.