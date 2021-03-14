تداول 12 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم أنه تم تداول 590 شاحنة بضائع و12 ألف طن بضائع عامة، إذ شملت حركة الواردات 2600 طن بضائع و160 شاحنة فيما شملت حركة الصادرات 9400 طن بضائع و430 شاحنة.وذكر بيان صادر عن الهيئة اليوم الأحد، أن ميناء سفاجا غادرته أربع سفن وهى محبة والحرية ونما أكسبريس وبوسيدون أكسبريس فيما شهد ميناء نويبع رحلات (وصول وسفر) للسفينتين سينا وبريدج.