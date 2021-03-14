الحشد الشعبي العراقي: انطلاق عملية لتعقب فلول داعش

أعلنت قوات الحشد الشعبي العراقي عن القيام بعملية أمنية واسعة لملاحقة فلول داعش شمال شرق ديالى.وقال الحشد في بيان،أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا اليوم الأحد- إن العملية انطلقت بمشاركة قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي والقوات الملحقة بها المتمثلة بالألوية (1_ 20 _23 -24 – 4 – 28 – 110- ل نداء ديالي) والهندسة العسكرية للحشد بإسناد طيران الجيش.وأوضح أن العملية تعد استكمالًا لعمليات” ثأر الشهداء” وتهدف لضرب أوكار الإرهاب وإنهاء خطر تهديد داعش على القرى والمناطق شمال شرق ديالى وفرض الأمن والاستقرار فيها.