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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. الحكم على المتهمين بقضية «داعش بولاق»

الأحد 14/مارس/2021 - 09:57 ص
الحكم على المتهمين
الحكم على المتهمين
عادل عبد العال
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تصدر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، الحكم على 4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بـ"خلية داعش بولاق الدكرور".

وتضم القضية رقم 4547 لسنة 2020 جنايات أمن دولة بولاق، والمقيدة رقم 172 لسنة 2020 أمن دولة المتهمين: السيد محمد عبيد، هيثم محمد عبيد، أحمد عبد الغنى، أحمد مصباح قنديل.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2016 بنطاق محافظتى الجيزة وشمال سيناء، أسس المتهم الأول السيد محمد عبيد جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى، ووجه لباقى المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تدريبات عسكرية.

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