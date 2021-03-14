تلقيح 587 ألف شخص ضد كورونا بكوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية تلقيح نحو 587 ألف شخص ضد فيروس كورونا المستجد منذ انطلاق حملة التطعيم في البلاد أواخر الشهر الماضي.وذكرت قوة مهام التطعيم ضد فيروس كورونا التابعة للحكومة الكورية - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم الأحد - أنه تم تلقيح 3487 شخصا اليوم بدءا من الساعة الـ12 صباحا (بالتوقيت المحلي)؛ ما يرفع إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح إلى 587 ألفا و884 شخصا.وأشارت إلى أن أكثر من 560 ألف شخص تلقوا لقاح شركة "استرازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، في حين تلقى نحو 26 ألف شخص اللقاح المطور من قبل شركة "فايزر" الأمريكية.وأفادت قوة المهام بأنه تم تسجيل ما يقرب من 200 حالة جديدة أظهرت ردود أفعال عسكية للجرعة الأولى من اللقاح، لافتة إلى أن أغلبها ظهرت عليه أعراض طفيفة وشائعة كالصداع والحمى.