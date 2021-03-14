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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار فى مصر اليوم الأحد 14-3-2021

الأحد 14/مارس/2021 - 07:35 ص
الدولار
الدولار
منة سالم
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يرصد لكم موقع "الدستور" في هذا التقرير سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 14-3-2021، مقابل الجنيه المصري وفقًا للتحديثات الأخيرة في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالأسواق المحللية المصرية.

على المستوى المحلي، استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنوك المصرية؛ وذلك بعد أن أنهى تعاملات أمس، متراجعا 3.3 قرش، ليصل إلى مستوى 15.645 جنيه للشراء، و15.745 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 14-3-2021

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه في البنك المركزي، والذي يتم التعامل به في المؤسسات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية، مستوى 15.626 جنيه للشراء، و15.754 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجلت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه، لدى البنك الأهلي المصري، مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك مصر مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغت العملة الأمريكية أمام الجنيه، مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، لدى بنك الإسكندرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

عُرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنك الأهلي المتحد، عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

ويُتداول سعر الدولار الأمريكي لدى بنك كريدي أجريكول عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول

قام بنك أبوظبي الأولى بعرض العملة الخضراء أمام الجنيه، عند مستوى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

تداول البنك العربي الأفريقي الدولي، أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

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