سعر الدولار فى مصر اليوم الأحد 14-3-2021
الأحد 14/مارس/2021 - 07:35 ص
منة سالمطباعة
يرصد لكم موقع "الدستور" في هذا التقرير سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 14-3-2021، مقابل الجنيه المصري وفقًا للتحديثات الأخيرة في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالأسواق المحللية المصرية.
على المستوى المحلي، استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنوك المصرية؛ وذلك بعد أن أنهى تعاملات أمس، متراجعا 3.3 قرش، ليصل إلى مستوى 15.645 جنيه للشراء، و15.745 جنيه للبيع.
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على المستوى المحلي، استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنوك المصرية؛ وذلك بعد أن أنهى تعاملات أمس، متراجعا 3.3 قرش، ليصل إلى مستوى 15.645 جنيه للشراء، و15.745 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 14-3-2021
سعر الدولار في البنك المركزي المصريسجل سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه في البنك المركزي، والذي يتم التعامل به في المؤسسات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية، مستوى 15.626 جنيه للشراء، و15.754 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك الأهلي المصريسجلت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه، لدى البنك الأهلي المصري، مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصربلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك مصر مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندريةبلغت العملة الأمريكية أمام الجنيه، مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، لدى بنك الإسكندرية.
سعر الدولار في البنك الأهلي المتحدعُرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنك الأهلي المتحد، عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكولويُتداول سعر الدولار الأمريكي لدى بنك كريدي أجريكول عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.
سعر الدولار في بنك أبوظبي الأولقام بنك أبوظبي الأولى بعرض العملة الخضراء أمام الجنيه، عند مستوى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.
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