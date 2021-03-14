أسعار العملات الأجنبية فى البنوك اليوم الأحد 14-3-2021

أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم

وننشر لكم أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الاحد 14-3-2021؛ حيث يهتم فئة كبيرة من رجال الأعمال وأيضا من المواطنين عن أسعار العملات المختلفة حسب كل اهتمام أحدهم عن الأخر:-

سعر الدولار اليوم

ارتفع سعر الدولار ليسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي 15.63 للشراء، و15.73 للبيع، بينما سجل بنك أتش أس بي سي "HSBC" ارتفاعا أمام الجنيه ليسجل للشراء 15.64 جنيه وللبيع 15.74 جنيه، وسعر الدولار في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 15.65 جنيه وللبيع 15.75 جنيه، وفي البنك الأهلي اليوناني ارتفع الدولار ليسجل للشراء 15.67 جنيه وللبيع 15.77 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 15.63 جنيه وللبيع 15.73 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء، أمام الجنيه خلال التداولات الصباحية في البنوك ليسجل في البنك الأهلي المصري للشراء 21.69 جنيه وللبيع 22.05 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 21.69 جنيه وللبيع 22.05 جنيه.



وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 21.75 جنيه وللبيع 21.98 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 21.76 جنيه وللبيع 21.97 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 21.72 جنيه.





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كما شهدت عملة الصرف الأوروبية "اليورو" استقرارًا خلال التداولات اليومية أمام الجنيه، لتسجل في بنك البركة الإسلامي للشراء 18.65 جنيه وللبيع 18.88 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.82 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري فسجل للشراء 18.64جنيه وللبيع 18.88 جنيه، وفي بنك قناة السويس بلغ سعر اليورو للشراء 17.88 وللبيع 18.10 جنيه.