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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إسلام حافظ ضيف شرف «الاختيار2» في رمضان

السبت 13/مارس/2021 - 10:53 م
إسلام حافظ
إسلام حافظ
أمير محمد خالد
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يشارك الفنان إسلام حافظ كضيف شرف في مسلسل "الاختيار 2" الذي يتم تصويره حاليًا، ويقدم ملحمة جديدة تكشف خبايا جماعة الإخوان الإرهابية في مصر.

ويكشف المسلسل كواليس فض اعتصام رابعة والنهضة، وكشفت مصادر مطلعة لـ"الدستور" إن إسلام حافظ يظهر كضيف شرف في الجزء الثاني بعدما حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في شخصية "المعتصم" خلال حلقات الجزء الأول.

يشار إلى أن إسلام يقدم في موسم رمضان المقبل مسلسل "بين السما والأرض" كمؤلف ويشارك في مسلسل "أحمس" بأحد الشخصيات الرئيسية مع عمرو يوسف بجانب ظهوره كضيف شرف في "الاختيار 2"، ويصور حاليًا فيلم "آل هارون" للعرض بالسينما.

والاختيار2 بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي ومن تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي ومن المقرر عرضه في موسم رمضان ويشارك فيه عدد كبير من النجوم كضيوف شرف.

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