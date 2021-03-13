مدير مركز العدل للدراسات يشيد بخطة الحكومة لتطوير القاهرة التاريخية

أشاد الخبير الاقتصادي الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، بإعلان الحكومة عن خطة تطوير القاهرة التاريخية بالكامل اليوم.وأضاف مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الحكومة أجرت حوار مجتمعيا مع خبراء التطوير العمراني والتاريخي في إطار العمل للوصول إلى أفضل تصور لتنفيذ التطوير في هذه المناطق التاريخية الهامة.وأشار إلى أن مناطق القاهرة التاريخية تحظى لدى الشعب المصري باهتمام خاص نظرا لما تحتوي عليه من مناطق تاريخية وأثرية هامة، موضحا أن الحكومة لديها خطة لتطوير القاهرة العاصمة القديمة في نفس الوقت الذي تدشن فيه مشروع العاصمة الإدارية الجديدة هذا المشروع العملاق الذي يجعل من مصر جمهورية جديدة.