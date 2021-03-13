غادة شلبي تبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وصربيا في مجال السياحة

استقبلت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، سفير جمهوريا صربيا بالقاهرة، جوجوسلاف لى فوكادينوفيك، ورئيس ومؤسس حزب الصرب المتحدة، عضو البرلمان الصربي، بالما مركوفيك دراجان، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وصربيا في مجال السياحة.وحضر اللقاء المستشار عبد المحسن شافعي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بالوزارة، واستهلت نائبة الوزير اللقاء بالترحيب الضيوف، وبالتأكيد على الاهتمام بتوطيد العلاقات المصرية الصربية خاصة في مجال السياحة.كما استعرضت نائب الوزير الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدعم القطاع السياحي والإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة؛ للعودة التدريجية الآمنة للسياحة واحتواء تبعات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.ومن جانبه، أكد بالما مركوفيك دراجان تميز العلاقات المصرية الصربية، مشيرا إلى أن مصر تعتبر ثاني وجهة سياحية مفضلة لدي المواطن الصربي بعد اليونان، ما يمثل فرصة جيدة للمقاصد السياحية المصرية لجذب مزيد من السائحين الصرب.كما تم مناقشة إمكانية تنظيم رحلات سياحية لعدد من أكبر الأطباء الصرب والأشهر علي مستوى الاتحاد الأوروبي لزيارة مصر خلال الفترة القادمة.. بالإضافة إلى إمكانية تنظيم رحلات طلابية إلي البحر الأحمر وربطها بزيارات إلى كل من الأقصر وأسوان لجذب شريحة طلاب المدارس والجامعات.وأعقب الاجتماع تسجيل مقابلة تليفزيونية مع بالما مركوفيك دراجان والتي سيتم عرضها من خلال القناة التليفزيونية TV Palma Plus التابعة لشركته إلى جانب عرض الأفلام الدعائية المختلفة للاستعانة بها في الترويج للمقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى عرض هذه الأفلام عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.تجدر الإشارة إلى أن غادة شلبي أجرت زيارة ترويجية إلى صربيا في ديسمبر الماضي بهدف تسليط الضوء على المقومات السياحية المختلفة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصرى في إطار استراتيجية الوزارة؛ لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية الواعدة ومنها صربيا.