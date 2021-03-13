النيابة تصرح بدفن شاب إفريقي ألقى بنفسه من الطابق التاسع بالبساتين

صرحت نيابة البساتين الجزئية بدفن شاب إفريقي لقي مصرعه عقب إلقاء نفسه من شرفة منزله بالطابق التاسع بنطاق دائرة القسم، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.وكشفت تحقيقات النيابة المبدئية عن أن الشاب كان علي خلاف مع زوجته الإفريقية، ومن ثم طلب منها الانفصال بسبب خلافات زوجية بينهما.وتبين من مناظرة النيابة أن جثة المتوفى بها وجود كسور بأنحاء متفرقة من الجسم نتيجة لسقوطه من الطابق التاسع.وكانت البداية عندما تلقى قسم شرطة البساتين من عمليات النجدة بسقوط شاب إفريقي من علو بمنطقة البساتين، بانتقال رجال المباحث والفحص تبين قيام الزمبابوى الجنسية "أحمد مافو"، 21 سنة، عامل نظافة بسنتر، ومقيم بعرب المعادى البساتين، إقامة سارية للعمل، بالانتحار بالقفز من الشرفة من الطابق التاسع بعقار مكون من 10 طوابق حال تواجده بالشقة ملك أحد أصدقائه، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة لرغبة زوجته "تينا بيه"، 19 سنة سودانية الجنسية ومقيمة بعرب المعادى البساتين على الانفصال لعدم قدرته على الإنفاق عليها.وبإجراء التحريات أمكن التوصل لشاهد رؤية "ماجدة. ي"، 27 سنة سودانية الجنسية ومقيمة محل البلاغ شقيقة صديق المتوفى ومالكة الشقة محل الواقعة والتى أفادت بذات المضمون.وجرى استدعاء زوجة المتوفى والتى أيدت ذات المضمون، وأفادت بإقامة المتوفى طرف شقيقها بالشقة محل الواقعة، وذلك عقب نشوب خلافات زوجية مع زوجته.بإخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أمر بتحرير المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.