مقتل 15 من قوات الأمن النيجيرية في كمين للإرهابيين

نصب ارهابيين مرتبطون بتنظيم داعش الإرهابي كمينا لموكب عسكري نيجيري، ما أسفر عن مقتل 15 جنديا وأربعة ارهابيين من مجموعات مسلحة في ولاية بورنو المضطربة في شمال شرق البلاد وفق ما أعلنت مصادر أمنية السبت.وقالت المصادر إن الموكب تعرض لهجوم عنيف من ارهابي تنظيم داعش في غرب إفريقيا قرب غودومبالي في منطقة بحيرة تشاد يوم الخميس.