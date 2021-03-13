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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الدبيبة» يوقف حسابات الصناديق الاستثمارية والشركات العامة

السبت 13/مارس/2021 - 09:01 م
عبد الحميد الدبيبة
عبد الحميد الدبيبة
محمد عمر
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طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة، السبت، من الصناديق الاستثمارية والشركات العامة إيقاف حركة حساباتها مؤقتا في أول قرار له بعد توليه مهام منصبه رسميا، عقب نيله الثقة من مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في بيان مساء اليوم أن قرار الدبيبة السابق استثنى ما يتعلق بمرتبات العاملين فيها للمحافظة على المال العام، وتلافي أي شبهات فساد أو تصرف في أموال الدولة دون وجه حق.

وأوضح رئيس الحكومة أن هذا القرار جاء حرصا من الحكومة على المال العام بما يكفل حسن الأداء وضمان القيام بالمسئوليات والواجبات.

يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، تسلم اليوم، ديوان مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس وعقد أولى اجتماعاته مع وزرائه بمقر الحكومة.

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