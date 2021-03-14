رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 ببطاقة الرقم القومى

يبحث الكثير من المواطنين خلال هذه الساعات على رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي، عبر المنصات الإلكترونية من جانب المستحقيين للمعاش، لمعرفة موعد صرف المعاش، والرابط للاستعلام للذين قدموا في المعاش، حيث توفر المنصة العديد من الخدمات للمواطنين.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي

يمكن للأفراد الذين يريدون الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة الدخول عبر الرابط التالي من هنا .

ويقوم المواطن عقب الانتهاء من عملية التسجيل، يقوم بتسجيل الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة، ثم اختيار برنامج تكافل وكرامة، إضافة إلى كتابة الاسم رباعي، وتحديد المعاش سواء شهر مارس، أو أي شهر أخر، كما يقوم المواطن بإدخال رقم الهاتف المحمول الخاص بالمواطن، وأخيرًا اختيار استعلم الآن.

كيفية تقديم شكوى لمعاش وزارة التضامن الاجتماعي

يمكن للمواطنين الذين يرغبون في تقديم شكوى من مستحقي معاش وزارة التضامن الاجتماعي لأولى الفئات بالرعاية على نفس الموقع الإلكتروني الذي يتم من خلاله الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021 بإتباع الخطوات الآتية:

- تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط السالف الذكر.

- القيام باختيار تقديم الشكوى من القائمة الرئيسية.

- كتابة الرقم القومي للراغب في تقديم الشكوى.

- كتابة بيانات الراغب في تقديم الشكوى كاملة.

- كتابة الشكوى في الخانة المخصصة لها بالتفاصيل.

- أخيرًا الضغط على زر إرسال الشكوى.

اقرأ أيضا:

رابط موقع تكافل وكرامة للاستعلام عن معاش شهر مارس بالرقم القومي

موعد بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 2021

يشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي وفرت العديد من الخدمات للمواطنين المستحقين للمعاش، في ظل ما يمر به العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة، حيث أتاحت الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي، وتحاول بكافة الطرق مساعدة الفئات الأكثر احتياجا والذين لا يوجد لديهم دخل ثابت.