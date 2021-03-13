«الدبيبة» ينتقد سوء إدارة جائحة كورونا في ليبيا

وجّه رئيس الوزراء الليبي الجديد عبد الحميد الدبيبة السبت انتقادات لسوء إدارة الأزمة الصحية ولتأخير تسليم الجرعات اللقاحية المضادة لكوفيد-19 في عهد الحكومة الماضية، متعهّدا إطلاق حملة جديدة بروحية جديدة.وقال الدبيبة في افتتاح "المؤتمر الوطني لجائحة كورونا" المنعقد السبت في طرابلس إن "الشعب مستاء جدا من الاجراءات التي اتخذت (لمكافحة) هذا المرض وأنا أولهم".ووصل الدبيبة إلى رئاسة الوزراء في إطار عملية سياسية انتقالية برعاية الأمم المتحدة، والأربعاء منح البرلمان الثقة لحكومته.والدبيبة مكلّف مهمة إخراج ليبيا من فوضى تشهدها منذ عشر سنوات وتوحيد مؤسساتها وإنجاز العملية الانتقالية بإجراء الانتخابات العامة المقررة في ديسمبر. وهو سيؤدي الإثنين اليمين الدستورية.وقال الدبيبة في افتتاح المؤتمر "في بداية الحملة كانت التوعية جيدة ولكن اليوم نسينا بأن عندنا وباء اسمه كورونا"، وأضاف "من اليوم، سوف نبدأ بحملة جديدة بروح جديدة".وهو أكد أن وضع "الكمامة سيصبح اجباريا وهذا اقل شيء ممكن عمله".وتابع رئيس الوزراء أن "اولى اولويات هذه الحكومة هو توفير اللقاح وكيفية توزيعه".واضاف الدبيبة "لقد صرفنا مبالغا ضخمة جدا واليوم اللقاح لم يصل بعد لابد من توفير اللقاح بأسرع وقت ممكن وبأي ثمن لأننا تأخرنا كثيرا".