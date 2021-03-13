إزالة ورفع 349 حالة إشغالات وتعديات في شوارع بني سويف

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة اللواء وليد البيلي رئيس المركز، اليوم، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات، أسفرت عن إزالة ورفع 349 حالة إشغالات متنوعة، وتم إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية تجاه المخالفين.وأسفرت الحملة علي إزالة ورفع 349 متنوعة تاندة مخالفة وبانرات ويافطة وميزان وشماسي وتعديات علي الارصفة وكراسي وترابيزات ومخالفات علي جانب الطريق وإشغال طريق باعة جائلين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.ياتى ذلك تتفيذا لتكليفات محافظ بني سويف، بالمتابعات الميدانية، وحملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والمناطق السكنية، ومتابعة تنفيذ القرارات الوزارية فيما يخص مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وفيروس كورونا وإجراءاته الوقائية، وإزالة مخالفات البناء في المهد، ومتابعة مستوى الخدمات الحيوية والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.