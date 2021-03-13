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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تسجيل حالة كورونا واحدة من بين 10803 طلاب يؤدون الامتحانات بجامعة الفيوم

السبت 13/مارس/2021 - 07:47 م
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
الفيوم - زينب علاء
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صرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بأنه في إطار متابعة سير العملية الامتحانية، وتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة كان إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لتأدية امتحاناتهم 10803 طلاب وطالبة، وذلك لليوم الثالث عشر على التوالي اليوم السبت.

أشار إلى أنه خلال الفترة الصباحية قام 6457 طالبا وطالبة بتأدية الامتحان، وقد بلغ عدد الغياب 206، منهم 22 تقدموا بعذر، و184 غابوا بدون عذر، إضافة إلى وجود 7 طلاب قاموا بتأدية امتحاناتهم داخل لجان خاصة، بالإضافة إلى 7 حالات غش، وتم تسجيل حالة واحدة فقط خاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه خلال الفترة المسائية قام 4346 طالبا وطالبة بتأدية الامتحان، وقد بلغ عدد الغياب 127، منهم 42 تقدموا بعذر، و85 غابوا بدون عذر، إضافة إلى وجود طالبين قاموا بتأدية امتحانهما داخل لجان خاصة، وتم تسجيل حالة غش واحدة، ولم يتم تسجيل حالات خاصة بفيروس كورونا المستجد.

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