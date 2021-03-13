نائب رئيس جنوب السودان يصل الخرطوم

وصل نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، حسين عبد الباقي، اليوم، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في زيارة تستغرق يومين.

وأوضح مجلس السيادة الانتقالي في بيان اليوم أنه كان في استقبال عبد الباقي بمطار الخرطوم، الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن محمد الغالي على يوسف وسفير جمهورية جنوب السودان لدي الخرطوم السفير كاو نك مابير وأعضاء سفارته.

يأتي ذلك فيما تستمر المشاورات بين جوبا والخرطوم لتنفيذ باقي بنود اتفاق السلام والذي توسطت فيه دولة جنوب السودان من أجل حل الخلافات بين جماعات ثورية مسلحة وحكومة السودان.