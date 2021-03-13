الأردن يعزي مصر في ضحايا حريق مصنع العبور

أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم السبت، عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية مصر بضحايا الحريق الذي نشب في مصنع ملابس في مدينة العبور في محافظة القليوبية واسفر عن وفاة 20 شخصا وإصابة 24 أخرين.وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله علي الفايز، تضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة في هذا المصاب الأليم، وتعازي المملكة لذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، وفقا لوكالة بترا.