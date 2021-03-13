ليلى علوى بطلة «ست الهوانم» على cbc

تنتظر النجمة ليلى علوي عرض حكايتها "ست الهوانم" من مسلسل زي القمر على شبكة قنوات سي بي سي خلال الأيام القادمة، حيث تبدأ الشبكة بعرض حكاية "حتة مني" من بطولة النجمة إلهام شاهين أولًا ومن بعدها حكاية النجمة ليلى علوي.الحكاية الجديدة تقدمها ليلى علوي بعد فترة من الغياب عن الدراما التليفزيونية وكتبتها شهيرة سلام وهي من إخراج طارق رفعت، وأطلقت شركة سيليميديا للمنتجة مها سليم بالتعاون مع شركة سينرجي البوستر الرسمي للحكاية التي تقوم ببطولتها ليلى علوي.وعلى صعيد آخر تصور النجمة ليلى علوي فيلمها الجديد "ماما حامل" وتدور أحداث الفيلم حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومي فؤاد لبعض المشاكل في عمله، بينما تجسد ليلى علوي دور زوجة بيومي فؤاد وأم حمدي الميرغني ومحمد سلام، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي.ويشارك في بطولة الفيلم بيومي فؤاد، ومحمد سلام، وحمدي الميرغني، ودينا محسن "ويزو" وآخرون، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.