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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

338 مليون دولار صادرات السجاد المصرى 2020

السبت 13/مارس/2021 - 02:49 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من السجاد وأغطية الأرضيات سجلت ارتفاعًا إلى حدود 338 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 309 ملايين دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة تقارب 30 مليون دولار خلال عام.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن صادرات الأثاث بلغت 213.6 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 232.5 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 19 مليون دولارخلال عام.

يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

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